Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Аналітики спростували інформацію про те, що в Україні заборонять іноземцям бути донорами крові arrow

Аналітики спростували інформацію про те, що в Україні заборонять іноземцям бути донорами крові

3 березня 2023 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Оголошення виявилось несправжнім
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні спростували інформацію про те, що іноземці з 1 березня 2023 року не можуть бути донорами крові. Фейк був поширений у соціальних мережах.

Про це повідомляють голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі  та "DOC.UA".

Читайте також:

Деталі

Аналітики визначили, що оголошення виявилось несправжнім. 

Фейк

Голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції", до складу яких входить і "DOC.UA" Ігор Ліскі спростував створення "оголошення".

"Це звичайне ІПСО російських спецслужб, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні! Але ж вони зовсім відірвані від української реальності!", — написав Ліскі.

Спростував оголошення і сам сервіс "DOC.UA". 

"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації в мережі від бренду Doc.ua, ми хочемо зазначити, що не маємо стосунку до жодного збору крові чи до будь-яких інших процедур, пов'язаних з донорством. Крім того, Doc.ua виступає за рівність прав та протидіє дискримінації будь-яких осіб. Ми віримо у те, що кожна людина повинна мати однакові можливості та права на отримання медичної допомоги та інших послуг незалежно від статі, раси, національності, орієнтації, віку, фізичного стану та інших факторів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "брудну бомбу". Втім в МЗС України спростували цю інформацію.

Також ми писали, що Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

16:20 Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів

Новина з фото

16:19 Генерал Сирський приїхав до Бахмута: яка зараз ситуація у місті

Новина з відео

16:19 Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи"

Новина з відео

16:07 Україна та Латвія підписали спільну декларацію: що вона передбачає

Новина з відео

15:50Мовний скандал в Одесі: в готелі жінка влаштувала суперечку через українську мову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:47 Україна закликає Sony та Microsoft блокувати продаж пропагандистської гри Atomic Heart

15:45ЗСУ збили в Єнакієвому російський винищувач Су-34

15:30 Українці можуть отримати 100 тисяч грн: для кого передбачена допомога

Новина з фото

15:29 Військові російської армії почали доносити один на одного: подробиці

15:27Росія збирається законсервувати пошкоджений газопровід "Північний потік", — ЗМІ

Новина з відео

16:20 Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів

Новина з відео

16:19 Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи"

Новина з відео

16:07 Україна та Латвія підписали спільну декларацію: що вона передбачає

Новина з відео

15:50Мовний скандал в Одесі: в готелі жінка влаштувала суперечку через українську мову

Новина з відео

14:57 В Єнакієво впав військовий літак: що з пілотами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:35 Kalush Orchestra презентували нову учасницю та першу англомовну пісню

Новина з відео

14:02 "Багато силікону": фанати розгромили новий кліп Лорак з зіркою серіалу "Кухня" в головній ролі

Новина з відео

13:17 Зеленський та Левітс вшанували пам'ять полеглих військових ЗСУ

Новина з відео

13:00 Ще одна спроба звільнити заступника голови провалилася: черговий скандал на сесії облради

Новина з відео

12:56 Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію: відео

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

06:23 Українці можуть самостійно збільшити пенсію: які є дієві способи

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Актуальне по темі

None 3 Березень 16:23

Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів

None 3 Березень 16:19

Генерал Сирський приїхав до Бахмута: яка зараз ситуація у місті

None 3 Березень 16:18

Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи"

None 3 Березень 16:07

Україна та Латвія підписали спільну декларацію: що вона передбачає

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB