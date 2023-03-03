Аналітики спростували інформацію про те, що в Україні заборонять іноземцям бути донорами крові
В Україні спростували інформацію про те, що іноземці з 1 березня 2023 року не можуть бути донорами крові. Фейк був поширений у соціальних мережах.
Про це повідомляють голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі та "DOC.UA".
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Аналітики визначили, що оголошення виявилось несправжнім.
Голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції", до складу яких входить і "DOC.UA" Ігор Ліскі спростував створення "оголошення".
"Це звичайне ІПСО російських спецслужб, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні! Але ж вони зовсім відірвані від української реальності!", — написав Ліскі.
Спростував оголошення і сам сервіс "DOC.UA".
"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації в мережі від бренду Doc.ua, ми хочемо зазначити, що не маємо стосунку до жодного збору крові чи до будь-яких інших процедур, пов'язаних з донорством. Крім того, Doc.ua виступає за рівність прав та протидіє дискримінації будь-яких осіб. Ми віримо у те, що кожна людина повинна мати однакові можливості та права на отримання медичної допомоги та інших послуг незалежно від статі, раси, національності, орієнтації, віку, фізичного стану та інших факторів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "брудну бомбу". Втім в МЗС України спростували цю інформацію.
Також ми писали, що Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.