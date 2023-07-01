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До Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії

1 липня 2023 11:03
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Козюк Тетяна
редактор
До Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє сам Педро Санчес на своїй сторінці у Twitter

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"Я передам уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми підтримуватимемо український народ доти, доки до Європи не повернеться мир", — заявив Санчес вже у столиці України. 

Головування Іспанії у ЄС

Варто відзначити, що саме 1 липня Іспанія розпочинає головування в Євросоюзі.

Як раніше заявив МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, під час головування Іспанія зосередиться на підтримці України. І додав, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і держава не зможе відновити повний суверенітет.

Нагадаємо, раніше до Києва приїжджали глави двох держав ЄС і НАТО, Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Їхні візити до України не анонсувалися заздалегідь.

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