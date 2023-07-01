Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Reuters

У суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сам Педро Санчес на своїй сторінці у Twitter.

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"Я передам уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми підтримуватимемо український народ доти, доки до Європи не повернеться мир", — заявив Санчес вже у столиці України.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Головування Іспанії у ЄС

Варто відзначити, що саме 1 липня Іспанія розпочинає головування в Євросоюзі.

Як раніше заявив МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, під час головування Іспанія зосередиться на підтримці України. І додав, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і держава не зможе відновити повний суверенітет.

Нагадаємо, раніше до Києва приїжджали глави двох держав ЄС і НАТО, Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Їхні візити до України не анонсувалися заздалегідь.