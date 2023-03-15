Філатов розповів про втечу правоохоронців з Дніпра після початку великої війни

Борис Філатов розкритикував діяльність правоохоронців під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення правоохоронці з Дніпра виїхали у безпечніші регіони. А після повернення почали заважати діяльності громади

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

"Закарпатський котел" правоохоронців Дніпра

За словами Бориса Філатова, після початку повномасштабної війни у Дніпрі зникли майже усі представники силових структур.

"Коли розпочалися бойові дії, березень, квітень, навіть травень – усіх правоохоронців здуло вітром, вони почали захищати "закарпатський котел", — розповів міський голова Дніпра.

Діяльність після повернення

Після завершення першої фази війни правоохоронці повернулися, але почали втручатися у міські процеси там, де це було не потрібно, ставлячи, як розповів Філатов, абсолютно безглузді питання.

"Умовно, чому ви на будівництво бліндажу поклали десять колод, а не вісім, чому комунальна техніка працювала на будівництві окопів тощо", — зазначив мер Дніпра.

І такою є ситуація не тільки у Дніпрі, а скрізь, запевнив Філатов.

Спроба "прогодуватися"

Міський голова Дніпра пояснив логіку такої поведінки правоохоронців.

За його словами, це банальна спроба "прогодуватися" після "скорочення кормової бази".

"Іноді це виглядає відвертим, неприкритим шантажем. Їм треба якимось чином виправдовувати своє існування: що вони роблять якусь роботу, бо їх запитують, за що вони одержують зарплату", — констатував Філатов.

Нагадаємо, Борис Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій.

Фото: Дніпровська міська рада