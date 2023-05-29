Найдивніші оголошення на OLX: що продають українці на OLX

Імперський корабель з "Зоряних війн". Джерело: Вікіпедія

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Торговельний майданчик OLX, без сумніву, є найбільш популярною платформою для продажу особистих речей, які за певними причинами більше не підходять їх власникам. Щоденно там з'являються сотні повідомлень щодо продажу найрізноманітніших речей. Більша частка з них — це звичайні оголошення про продаж смартфонів, побутової техніки, дитячих речей, меблів тощо.

Проте є певний відсоток оголошень, на які складно дивитись без сміху, настільки вони абсурдні за своїм змістом. Деякі з них — це, звичайно, жарти дотепних українців, а от решта — цілком собі реальні товари, які можна придбати.

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Новини.LIVE зібрали найдивакуватіші оголошення на OLX та розповідають, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці.

Малюнок за 80 мільйонів

Можливо, через кілька десятків років ця "картина" і стане справжнім витвором мистецтва за словами якихось арт-критиків. Проте ми не мистецтвознавці і нам здається, що цей малюнок не коштує 80 мільйонів гривень.

Може, 80 гривень було б більш справедливою ціною? Але, можливо, ми просто нічого не розуміємо у мистецтві і цей шедевр просто чекає на свого поціновувача.

"Живопис за спогадами лікарів смертельного характеру. Ватман, кава, сангіна. Самовивіз", — такий опис малюнка, який продається за 80 мільйонів гривень.

Оголошення з продажу малюнка за 80 мільйонів гривень. Джерело: OLX

Корабель ситхів з "Зоряних війн"

Якщо малюнка за 80 мільйонів гривень вам мало, то ви можете придбати справжній космічний корабель з "Зоряних війн". Судячи з фото, мова в оголошенні йде про зоряний руйнівник типу "Імперський II", який використовувався імперією за часів Галактичної громадянської війни.

Таке враження, що корабель тільки зійшов зі стапелів, тому що автор оголошення запевняє, що його пробіг всього 5 світлових років. За галактичними масштабами, це мізерна відстань. Коштує такий зореліт всього 9 999 999 грн. На 71 мільйон менше за малюнок з чумними лікарями.

Оголошення з продажу зоряного корабля. Джерело: OLX

Шорти в обмін на мариновані помідори

Перейдемо до більш приземлених, але не менш дивних оголошень. Так, автор наступного повідомлення шукає людину, у якої є мариновані помідори. Щоб стати щасливим власником консервації, він готовий віддати шорти для дівчинки та джинсовий комбінезон.

"Обміняю шорти, 36 см у талії, один раз одягалися, і джинсовий комбінезон, на дівчинку, 38 см у талії, на помідорі мариновані", — вказано в оголошенні.

Оголошення з обміну речей на мариновані помідори. Джерело: OLX

Земельна ділянка в Домінікані

Від пристрастей по маринованим помідорам перейдемо до більш серйозних та дорогих речей. Якщо ви щасливий власник 292 мільйонів євро і не знаєте, куди їх витратити, то це оголошення спеціально для вас.

На OLX продають земельну ділянку в Домініканській республіці з довжиною берегової лінії у 1600 м. Тих, хто зацікавився такою щедрою пропозицією, запрошують обговорити деталі угоди у Viber.

Оголошення з продажу земельної ділянки в Домінікані. Джерело: OLX

Теплохід для вечірок

Як ви будете добиратися до Домінікани без власного човна? Ніяк! Але і цю проблему можна вирішити за допомогою OLX. Тут якраз продається човен, призначений для річкових та морських круїзів.

Всього за 950 тисяч доларів ви отримаєте теплохід на 50 пасажирів. На човні є: літня верхня прогулянкова палуба, ресторан на 35 банкетних місць, 2 каюти класу "люкс", 5 пасажирських двомісних кают, 7 кают для членів команди, кают-компанія з барною стійкою, камбуз, провізійна та сауна.

Оголошення з продажу теплоходу. Джерело: OLX

Маневровий тепловоз

Якщо човен для вечірок за 950 тисяч доларів то для вас дуже велика сума, не засмучуйтесь. Всього за 710 тисяч доларів можна стати власником маневрового тепловозу. Тільки не кажіть, що він вам не потрібен і вам нема куди його ставити.

В господарстві все стане до пригоди. Навіть маневровий тепловоз ЧМЄЗ потужністю 1350 кінських сил.

Оголошення з продажу маневрового тепловозу. Джерело: OLX

Фуррі-маска

Ніколи не хотіли собі костюм дикої тварини? Ні, це не для ігор у ліжку. Фуррі — то така чудернацька субкультура. Вона об'єднує людей, які захоплюються антропоморфними тваринами із людськими характеристиками. Відмінними рисами субкультури є прагнення створити свій фуррі-образ (фурсону) та втілювати його в творчості чи відігравати його рольову модель в житті.

Якщо вам хочется опанувати це достатньо оригінальне захоплення, можете придбати собі голову вовка за цим оголошенням. Щоправда, авторка повідомлення так і не написала, на що готова обміняти цю маску.

Оголошення з продажу фуррі-маски. Джерело: OLX

Арабський скакун рідкісної породи

Ну що, повернемось до повного абсурду? Найдорожче оголошення в нашій добірці. Автор продає арабського скакуна рідкісної породи із самої Саудівської Аравії всього за тисячу мільярдів чи мільйон мільйонів доларів.

Проте, якщо ви вже загорілися ідеєю купівлі цього дорогоцінного коника, є дещо, що вам потрібно знати перш ніж ви відкриєте свій гаманець. Продавець зазначає, що арабський скакун багато їсть.

Оголошення з продажу арабського скакуна. Джерело: OLX

Сумка "Луі Віттон"

Ні, ми, звісно, знаємо, що сумки Louis Vuitton — то недешеві аксесуари, але щоб настільки. Якщо у вас є вільних 380 686 799 356 грн, ви можете стати щасливим власником сумки з 1 відділенням. Автор запевняє, що це оригінал, який був привезений з-за кордону.

Оголошення з продажу сумки "Луї Віттон". Джерело: OLX

Шкіряні "підкрадулі"

А як щодо шкіряних "підкрадуль" за 20 мільйонів євро? Причина продажу проста — власнику не підійшов розмір. Взувалися лише пару разів, певно, тому 20 мільйонів євро автор вважає не такою аж високою ціною.

Оголошення з продажу сумки шкіряних "підкрадуль". Джерело: OLX

Планета Земля

Ну і наостанок оголошення про продаж Землі. Ні, не земельної ділянки, а всієї планети Земля площею 510 100 000 км та зі всіма країнами. Автор навіть дає гарантію на Землю і продає її всього за 10 грн.