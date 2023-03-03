Конфісковане майно Віктора Януковича передано до управління Фонду держмайна

Віктор Янукович

Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про передачу конфіскованого у Віктора Януковича майна до управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Конфісковане майно

У повідомленні зазначається, що в управління Фонду перейшли квартира і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" та два автомобілі. Крім того, Фонду передано Центр відпочинку та здоров'я та два житлові будинки у Вишгородському районі Київської області, а також готельно-ресторанний комплекс "Акація" та 100% частки у ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника".

Глава Фонду державного майна Рустем Умеров висловив упевненість у тому, що Фонд зможе ефективно керувати цим майном та забезпечити його роботу на користь держави та громадян.

"ФДМ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном і забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян", — сказав Умеров.

Нагадаємо, що в росії знову згадали про президента Віктора Януковича і колишнього прем'єра Миколу Азарова. Зокрема, там пропонують втікам створити разом з одіозним екснардепом Віктором Медведчуком український "уряд у вигнанні".

Як зазначають росЗМІ, член-кореспондент академії військових наук Росії Володимир Козін запропонував колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові політради забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також колишньому президенту України Віктору Януковичу сформувати "уряд у вигнанні".