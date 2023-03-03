На Луганщині люди залишилися без пенсій та соцвиплат: що утнули окупанти
У окупованому Сватівському районі Луганської області російські окупанти вимкнули банкомати. Через це місцеві жителі не можуть отримати пенсії та інші соцвиплати.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Що відомо
"На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів", — розповіли у Генштабі.
За інформацією відомства, пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Але через таку організацію люди фізично не можуть отримати гроші.
Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА повідомили, що окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та обстрілювати житлові будинки. Окрім того, окупаційні війська тиснуть на водіїв з українськими номерними знаками.
Також нещодавно очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти щодня втрачають на Луганському напрямку новітню техніку та особовий склад.