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На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

3 березня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кордон України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прикордонники на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску “Малий Березний” затримали 31-річного чоловіка із Закарпаття, який спробував перетнути кордон без контролю. Він сів у мікроавтобус, який їхав до Словаччини, доки інші пасажири проходили паспортний контроль.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Затримання

У повідомленні зазначається, що прикордонники виявили правопорушника, коли він спробував втекти разом із водієм, який домовився з ним про план подальших дій. Водій намагався втекти, але його затримали.

Слідчо-оперативна група національної поліції була викликана на місце події, а закарпатця та водія було відведено до райвідділу поліції для проведення первинних слідчих дій.

Прикордонники направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення у діях закарпатця, який ухилився від призову до мобілізації, до Ужгородського райвідділу Національної поліції. Водночас водій також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон.

Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено їхати з України.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть виключені із військового обліку залишити Україну.

Також юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.

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