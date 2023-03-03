На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

Кордон України

Прикордонники на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску “Малий Березний” затримали 31-річного чоловіка із Закарпаття, який спробував перетнути кордон без контролю. Він сів у мікроавтобус, який їхав до Словаччини, доки інші пасажири проходили паспортний контроль.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Затримання

У повідомленні зазначається, що прикордонники виявили правопорушника, коли він спробував втекти разом із водієм, який домовився з ним про план подальших дій. Водій намагався втекти, але його затримали.

Слідчо-оперативна група національної поліції була викликана на місце події, а закарпатця та водія було відведено до райвідділу поліції для проведення первинних слідчих дій.

Прикордонники направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення у діях закарпатця, який ухилився від призову до мобілізації, до Ужгородського райвідділу Національної поліції. Водночас водій також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон.

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