Окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе, є збиті цілі

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Війська рф сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація на своій сторінці у Facebook.

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"Щойно ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збитки. Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти у соціальних мережах", — заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

За його словами, продовжується бойова робота українських військових, але можлива друга хвиля атаки.

Також в Одеській Районній Військовій Адміністрації наголосили громадянам на важливості утримання інформаційної тиші та знаходження в укриттях.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксували смерть пропагандиста Татарського. На відео можна побачити, як дівчина передає йому статуетку з вибухівкою.