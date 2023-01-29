В Україні видають повістки нового зразка

Повістка нового зразка

В Україні військкомати почали видавати повістки нового зразка. Водночас повістки на відправку у військові центри залишились без змін.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Тернопіль 1".

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За словами начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Гусєва, перша відмінність полягає в назві. Відтепер замість військових комісаріатів — територіальні центри.

Змінилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного додали ідентифікаційний номер.

Крім того, в одному з пунктів додали згадку про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов'язаний не з’явиться у пункт без поважної причини.

"У минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством, через які людина може не прибути в територіальний центр. А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з’явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства", — сказав Гусєв.

Повістки на відправку у військові центри залишились без змін.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року український уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Серед пунктів постанови № 1487 є той, який спричинив багато обурень та обговорень — взяття на облік українців за кордоном.

Також ми писали, що в Україні під час дії воєнного стану, який триває з лютого 2022 року, передбачена відповідальність та покарання військовозобов'язаних громадян за неявку у Територіальні центри комплектування (ТЦК). Рівень покарання залежить від виду повісток та кількості подібних ігнорувань.