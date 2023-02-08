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ДСНС мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу в Туреччину

8 лютого 2023 19:39
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ДСНС мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу в Туреччину
Загалом наслідки землетрусу ліквідовують понад 60 тисяч рятувальників з різних країн / Фото: REUTERS/Suhaib Salem
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Туреччині понад 60 тисяч рятувальників беруть участь у ліквідації наслідків нещодавнього землетрусу. ДСНС України мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

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Деталі

"Відповідно до указу Президента та на розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до наказу Голови Служби Сергія Крука, рятувальники були мобілізовані ДСНС. Це найбільш підготовлені фахівці, які вміють працювати під час землетрусів, під час техногенних завалів. Основне завдання — пошук і рятування вцілілих громадян під завалами, надання їм домедичної допомоги", — сказав Демчук.

При формуванні загону було враховано фактор готовності Служби виконувати обов’язки на території України.

"Хочу запевнити, що спроможність ДСНС не погіршилася. ДСНС готова виконувати завдання на території нашої держави. Загін не вплинув на зниження готовності", — наголосив Демчук.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.

Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.

Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.

 

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