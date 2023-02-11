В Україні вшановують пам'ять загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині
В Україні вшановують пам'ять людей, які загинули внаслідок потужного землетрусу в Туреччині 6 лютого. До посольства Туреччини люди несуть квіти та іграшки.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
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"Вшановуємо пам’ять людей, які загинули внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, обізвалася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо в цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", — написав Зеленський в Telegram.
Президент опублікував відео, на якому видно квіти та іграшки біля посольства Туреччини в Україні.
За інформацією Anadolu Agency, число загиблих в результаті руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 20,6 тис. осіб. У пошуково-рятувальних операціях в десяти провінціях країни залучені 25 067 військовослужбовців.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.
Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.
Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.