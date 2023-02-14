У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій
У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій у системі. За словами клієнтів, неможливо отримати та надіслати посилки.
Про це йдеться на Facebook-сторінці "Нової пошти".
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У коментарях до публікації "Нової пошти" люди скаржаться, що відділення не працюють, а застосунок не відкривається.
"Коли запрацюють відділення? Сайт також не працює", — пишуть люди у коментарях.
У компанії заявили, що над проблемою уже працюють.
При спробі подивитися свої посилки в мобільному застосунку "Нової пошти" показує помилку з повідомленням "Проблема з підключенням. Вибачте, ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз".
Нагадаємо, український поштовий оператор "Нова пошта" планує впровадити нові послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.