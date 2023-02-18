В Україні застосували екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки

Наразі без електроенергії місто Київ і три області

В Україні застосували екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного обстрілу рф. Наразі вони діють у Києві, Київські, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У компанії зазначили, що це вимушений крок. Екстрені відключення дозволять уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури України, якщо російські ракети досягнуть цілі.

Ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.

Нагадаємо, перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії. В енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень, навіть виник надлишок.

Раніше ми писали, що за даними Укренерго, 17 лютого в енергосистемі України також був відсутній дефіцит потужності: електростанції продовжують виробляти достатньо електроенергії, щоб покрити потреби громадян.