В Україні застосували екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки: які області
В Україні застосували екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного обстрілу рф. Наразі вони діють у Києві, Київські, Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє ДТЕК.
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Деталі
У компанії зазначили, що це вимушений крок. Екстрені відключення дозволять уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури України, якщо російські ракети досягнуть цілі.
Ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.
Нагадаємо, перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії. В енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень, навіть виник надлишок.
Раніше ми писали, що за даними Укренерго, 17 лютого в енергосистемі України також був відсутній дефіцит потужності: електростанції продовжують виробляти достатньо електроенергії, щоб покрити потреби громадян.