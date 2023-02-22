На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки

Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало проблеми із зором у людей

У Тернопільській області люди масово скаржаться на погіршення зору. Всі вони лікувалися в одній з медустанов області. Їх одразу госпіталізували.

Про це повідомляє Суспільне.

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Речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що 16 лютого зі скаргами на погіршення зору до медзакладу звернулися понад 20 людей.

"Усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї з медустанов. Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію", — розповів Крета.

Речник Нацполіції області повідомив, що цей факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

"Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору в людей. Поліціянти вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Триває слідство", — додав Крета.

Нагадаємо, у Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.