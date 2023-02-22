Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки arrow

На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки

22 лютого 2023 14:40
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки
Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало проблеми із зором у людей
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області люди масово скаржаться на погіршення зору. Всі вони лікувалися в одній з медустанов області. Їх одразу госпіталізували.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Деталі

Речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що 16 лютого зі скаргами на погіршення зору до медзакладу звернулися понад 20 людей.

"Усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї з медустанов. Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію", — розповів Крета.

Речник Нацполіції області повідомив, що цей факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

"Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору в людей. Поліціянти вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Триває слідство", — додав Крета.

Нагадаємо, у Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:57 ​​​​​​​Нова залізна завіса і зміцнення НАТО: ЗМІ пишуть, як війна в Україні змінила світ

14:45 "Children Hub — це ніби маленький куточок України": як мама з сином знаходять розраду, рятуючись від війни у Варшаві

14:36 "Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни

14:35 Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики

14:32 Україна готує потужні санкції проти російських фінустанов: Зеленський вніс у Раду документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Коли в Україні чекати потепління: прогноз погоди від народного синоптика

14:30 Зеленський підписав закон про ввезення безпілотників та рацій без мит і ПДВ

14:27 "Обіграти "Реал" майже неможливо": Салах прокоментував поразку "Ліверпуля" у 1/8 Ліги чемпіонів

14:18 Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру

14:13 Негода на Одещині залишила тисячі домівок без світла: де найскладніша ситуація

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 "Наполі" красиво обіграв "Айнтрахт" у 1/8 Ліги чемпіонів

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Новина з відео

19:02 Байден у Польщі виступив з промовою: головні тези

Новина з відео

19:02 Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Актуальне по темі

None 22 Лютий 14:40

"Children Hub — це ніби маленький куточок України": як мама з сином знаходять розраду, рятуючись від війни у Варшаві

None 22 Лютий 14:35

"Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни

None 22 Лютий 14:35

Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики

None 22 Лютий 14:32

Україна готує потужні санкції проти російських фінустанов: Зеленський вніс у Раду документ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB