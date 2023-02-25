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Синоптики розповіли, у яких регіонах сьогодні буде сонячно, а де краще взяти парасольку

25 лютого 2023 08:07
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Синоптики розповіли, якою буде погода 25 лютого
По всій території України прогнозується підвищення температури
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Україна поступово прощається із зимою і готується зустрічати весну. Так, 25 лютого по всій території України прогнозується значне потепління до +10...+15 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попри переважно теплу погоду у деяких регіонах країни очікуються незначні опади, тому краще подбати про парасольку.

Так, за даними Укргідрометцентру, вдень у західних, північних та Вінницькій областях буде помірний дощ. На решті території — без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с. Але вдень порив сягатимуть до 15-20 м/c.

Вдень у більшості областей буде від +6 до +15 градусів тепла. В центрі та на півдні повітря прогріється аж до +17 градусів. У східних областях буде +2...+7 градусів тепла.

Народний синоптик Станіслав Щедрін у своєму Facebook розповів, що зима вже прощається з Україною і до нас йде справжня весна.

"Вже з 25 лютого по всій Україні очікується значне потепління до +10...+15, на півдні до +15...+18", — спрогнозував Щедрін.

Нагадаємо, раніше в ДСНС попереджали, що у суботу, 25 лютого, по всій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

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