​​​​​​​Споживання електроенергії в Україні знизилося: у якому регіоні тривають відключення світла

В Одесі досі тривають відключення за графіком

В енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Таким чином, генерація електроенергії достатня, дефіциту потужності немає, ліміти на споживання до областей не доводили.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Споживання і дефіцит

Як зазначили у національній енергетичній компанії, споживання електроенергії в Україні зменшилося порівняно із попереднім днем.

Тож дефіциту потужності у вітчизняній енергосистемі немає і не очікується.

Генерація електроенергії

Зараз у енергетичній системі України працюють усі види електростанцій.

Імпорт електроенергії має місце, але у незначних обсягах.

Відключення світла

В Одеській області досі тривають відключення світла.

Учора, 25 лютого, енергетики змогли зменшити обсяг мережевих обмежень по регіону.

Але у самому обласному центрі досі є відключення світла за графіком.

Нагадаємо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.

Через хорошу динаміку в Україні продовжує скорочуватись імпорт електроенергії.

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Фото: Pixabay