Споживання електроенергії в Україні знизилося: у якому регіоні тривають відключення світла
В енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Таким чином, генерація електроенергії достатня, дефіциту потужності немає, ліміти на споживання до областей не доводили.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Споживання і дефіцит
Як зазначили у національній енергетичній компанії, споживання електроенергії в Україні зменшилося порівняно із попереднім днем.
Тож дефіциту потужності у вітчизняній енергосистемі немає і не очікується.
Генерація електроенергії
Зараз у енергетичній системі України працюють усі види електростанцій.
Імпорт електроенергії має місце, але у незначних обсягах.
Відключення світла
В Одеській області досі тривають відключення світла.
Учора, 25 лютого, енергетики змогли зменшити обсяг мережевих обмежень по регіону.
Але у самому обласному центрі досі є відключення світла за графіком.
Нагадаємо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.
Через хорошу динаміку в Україні продовжує скорочуватись імпорт електроенергії.
Раніше ми писали, що компанія-постачальник YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.
Фото: Pixabay