"Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії на 27 лютого

Внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком

НЕК "Укренерго" не надавала обмеження споживання електроенергії на завтра, 27 лютого. Це дозволяє не відключати світло у столиці, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє ДТЕК.

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"Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Дізнатись про графіки можливих відключень можна на сайті ДТЕК:

Нагадаємо, компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.

Також ми писали, в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Таким чином, генерація електроенергії достатня, дефіциту потужності немає, ліміти на споживання до областей не доводили.

Додамо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.