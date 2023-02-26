"Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії на 27 лютого, — ДТЕК
НЕК "Укренерго" не надавала обмеження споживання електроенергії на завтра, 27 лютого. Це дозволяє не відключати світло у столиці, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє ДТЕК.
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"Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", — йдеться в повідомленні.
Дізнатись про графіки можливих відключень можна на сайті ДТЕК:
Нагадаємо, компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.
Також ми писали, в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Таким чином, генерація електроенергії достатня, дефіциту потужності немає, ліміти на споживання до областей не доводили.
Додамо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.