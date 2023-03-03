Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників, — Мінреінтеграції

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції

Сьогодні, 3 березня, Україна за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами повернула тіла 17 загиблих військових.

Про це повідомляє МінРеінтеграції.

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"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції", — йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 оборонців.

Нагадаємо, за сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра.

Також ми писали, що українців закликають повідомляти про факти руйнування житла через повномасштабну війну росії проти України для отримання компенсації. В уряді уточнюють, як це зробити правильно.

Додамо, у Мінреінтеграції раніше розповіли, як депортовані українці можуть оформити документи для повернення додому. Для повернення депортованих українська влада розробила варіант із оформленням тимчасового посвідчення. Заяву про його отримання можуть подати навіть родичі депортованих.

