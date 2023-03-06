Хмельницький блогер Гуцалюк влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Дмитро Гуцалюк

Український блогер з Хмельницького Дмитро Гуцалюк, який більш відомий під псевдонімом Kabash, вчинив самосуд над чоловіком за крадіжку. Протиправні дії він фіксував на відео.

Про це повідомила блогерка Олена Мандзюк.

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Гуцалюк показує на своїй сторінці в Instagram, як знаходить "наливайки" у місті, незаконне будівництво, жорстоке поводження з тваринами та інше. За блогером в Instagram стежить понад 16 тисяч людей.

Цього разу Kabash вирішив вчинити самосуд над чоловіком за крадіжку. На відео жертва благав Гуцалюка зупинитися та говорив, що він не винен. Kabash продовжував бити чоловіка.

"Здорові чоловіки приїхали, роздягнули "мародера" і тримаючи його просто побили. При чому чоловік каже, що не крав. Закон!!! Існує закон!!! Можна затримати крадія, викликати правоохоронні органи ПЛ не знущатись", — наголосила Мандзюк.

Увага! Відео містить нецензурну лексику та сцени насильства! 18+

"Відомі факти про ґвалтування чоловіка сторонніми предметами, побої, шантаж, наклеп. Особливо Дмитро Гуцалюк любить обирати в жертви жінок та дівчат, принижуючи їхню гідність і розповсюджуючи неправдиві факти у мережі", — розповіла Мандзюк.

Вона додала, що всі заяви, які є у поліції на блогера не доведені до кінця.

У коментарях під відео люди зазначили, що ніхто не має права чинити самосуд над іншими людьми.

Раніше Дмитро Гуцалюк вже потрапляв у скандали. Він зневажливо поводився з приватним перевізником. Kabash говорив нецензурну лексику та кидав у чоловіка копійки.

Нагадаємо, скандально відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (справжнє ім'я — Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України. Не усім користувачам Мережі здається доречною така відзнака для інфлюенсерки.