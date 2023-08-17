День Независимости Украины — ТОП 10 невероятных рекордов, установленных украинцами

Какие невероятные рекорды установили украинцы за 32 года независимости: ТОП 10
Украине в 2023 году исполняется 32 года. За это время нашим государством и гражданами было установлено множество национальных и мировых рекордов, удивляющих и вдохновляющих.
Рассказываем о самых невероятных украинских рекордах.
1. Самая поющая нация
Если вы сомневались, что именно украинцы являются самой певческой нацией в мире, то этот факт мгновенно развеет все сомнения. Самый длинный в истории музыкальный телевизионный марафон национальной песни, состоявшийся на Первом национальном телеканале, вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он длился в прямом эфире 110 часов! Во время телемарафона звучали исключительно украинские композиции.
Предыдущий такой рекорд был установлен Италией в 2010 году в городе Пезаро — 103 часа 9 минут 26 секунд.
2. Самая маленькая Конституция Украины
Художник-график Игорь Степанов создал самую маленькую копию Конституции Украины. Книга размером 2х3 см имеет 160 страниц, написанных авторским шрифтом. Вес — 15 граммов. Международный вклад в создание миниатюрного искусства — сталь для пера из Великобритании, бумага из Финляндии, тушь из Индии.
Сохраняется раритет в Музее книги и книгопечатания Украины.
3. Самое долгое непрерывное чтение и массовая лекция
Дважды в Книгу рекордов Гиннесса попала Острожская академия, Ровенская область.
Первый рекорд — самое длинное непрерывное чтение поэтических произведений. В течение 19 суток три тысячи студентов и преподавателей 45 раз читали "Кобзарь" Шевченко, а это 11 250 произведений.
Второй рекорд — самая массовая археологическая лекция, которую прочитали для 299 студентов. Они более часа слушали археолога, кандидата исторических наук Богдана Прищепу.
4. Самый длинный флаг Украины, поднятый на Говерлу
Самый длинный флаг Украины был поднят на Говерлу в 2017 году. Он имел длину 110,1 метра и ширину 5,7 метра.
5. Самая продолжительная в мире пресс-конференция президента страны
Владимир Зеленский стал самым молодым главой нашего государства, победившим с самым высоким результатом за всю историю украинских выборов — 73,22%.
Кроме того, он установил мировой рекорд, проведя самую продолжительную в мире пресс-конференцию действующего президента страны — 14 часов и 7 минут общения с прессой.
6. Крупнейшие самолет и биплан в мире
"Самый большой самолет в мире" Ан-225 "Мрия" не имеет конкурентов. В книгу Гиннеса занесено 240 рекордов, которые поставила украинская гордость.
"Мрия" была разработана и построена в рекордный срок — за 3,5 года. В течение многочисленных рейсов Ан-225 перевозил грандиозные грузы и оказывал помощь пострадавшим от стихийных бедствий.
11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета.
В начале полномасштабного вторжения россии в Украину 27 февраля 2022 самолет был уничтожен в аэропорту Гостомеля, куда он прибыл на ремонт после коммерческого рейса из Дании.
Однако мы обязательно отстроим "Мрию" и установим еще не один рекорд!
7. Самая длинная трембита мира и рекорд Украины по трембитанию
Королева в мире трембит хранится в этнопарке "Гуцул Ленд" в Ивано-Франковской области. Она имеет длину 9 м 22 см и превышает гуцульский стандарт почти в три раза.
В Ивано-Франковске установили рекорд по массовому трембитанию — на территории Дворца Потоцких вместе заиграли 146 трембит и карпатских рогов.
8. Наибольший гердан и самая большая экспозиция герданов
Установила рекорд криворожская мастерица-любительница Наталья Мудрик. Она сплела из бисера самый большой гердан в Украине, который приспособлен для повседневной носки. Его длина — 81,2 см. На гердане изображены павлины, калина, виноград и другие элементы украинской символики.
На выставке, проходившей в краеведческом музее Ивано-Франковска, экспонировали около 2 700 герданов ручной работы из разных городов.
9. Переплыл Ла-Манш за 18 часов и установил мировой рекорд
Олег Иваненко после травмы, которую получил еще в юности, вынужден передвигаться исключительно на инвалидной коляске. Однако он установил рекорд, проплыв 62 километра Ла-Маншем за 18 часов!
10. Первый украинец в космосе
Леонид Каденюк стал первым украинцем, побывавшим в космосе в составе научной миссии на корабле "Колумбия" 19 ноября 1997 года.
Полет длился 15 суток 16 часов 34 минуты и одну секунду, за которые "Колумбия" совершила 252 оборота вокруг Земли.
За это время украинский космонавт провел в космосе несколько экспериментов по изучению влияния невесомости на растения и организм человека. Кроме того, он первым в истории космических экспериментов искусственно запил цветы рапса.
Рядом с космонавтом на борту все время находились флаг Украины, Кобзарь и аудиодиск группы ВВ. В это время в открытом космосе впервые прозвучал украинский гимн.
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