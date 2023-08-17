День Независимости Украины — ТОП 10 невероятных рекордов, установленных украинцами

Украинцы разворачивают флаг в День Независимости. Фото: Апостроф

Украине в 2023 году исполняется 32 года. За это время нашим государством и гражданами было установлено множество национальных и мировых рекордов, удивляющих и вдохновляющих.

Рассказываем о самых невероятных украинских рекордах.

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1. Самая поющая нация

Если вы сомневались, что именно украинцы являются самой певческой нацией в мире, то этот факт мгновенно развеет все сомнения. Самый длинный в истории музыкальный телевизионный марафон национальной песни, состоявшийся на Первом национальном телеканале, вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он длился в прямом эфире 110 часов! Во время телемарафона звучали исключительно украинские композиции.

Предыдущий такой рекорд был установлен Италией в 2010 году в городе Пезаро — 103 часа 9 минут 26 секунд.

2. Самая маленькая Конституция Украины

Художник-график Игорь Степанов создал самую маленькую копию Конституции Украины. Книга размером 2х3 см имеет 160 страниц, написанных авторским шрифтом. Вес — 15 граммов. Международный вклад в создание миниатюрного искусства — сталь для пера из Великобритании, бумага из Финляндии, тушь из Индии.

Сохраняется раритет в Музее книги и книгопечатания Украины.

Самая маленькая Конституция Украины. Фото: УНИАН

3. Самое долгое непрерывное чтение и массовая лекция

Дважды в Книгу рекордов Гиннесса попала Острожская академия, Ровенская область.

Первый рекорд — самое длинное непрерывное чтение поэтических произведений. В течение 19 суток три тысячи студентов и преподавателей 45 раз читали "Кобзарь" Шевченко, а это 11 250 произведений.

Второй рекорд — самая массовая археологическая лекция, которую прочитали для 299 студентов. Они более часа слушали археолога, кандидата исторических наук Богдана Прищепу.

Острожская академия. Фото: google.com

4. Самый длинный флаг Украины, поднятый на Говерлу

Самый длинный флаг Украины был поднят на Говерлу в 2017 году. Он имел длину 110,1 метра и ширину 5,7 метра.

5. Самая продолжительная в мире пресс-конференция президента страны

Владимир Зеленский стал самым молодым главой нашего государства, победившим с самым высоким результатом за всю историю украинских выборов — 73,22%.

Кроме того, он установил мировой рекорд, проведя самую продолжительную в мире пресс-конференцию действующего президента страны — 14 часов и 7 минут общения с прессой.

Книга рекордов Украины вручила Зеленскому награду за "самую продолжительную в мире пресс-конференцию". Фото: google.com

6. Крупнейшие самолет и биплан в мире

"Самый большой самолет в мире" Ан-225 "Мрия" не имеет конкурентов. В книгу Гиннеса занесено 240 рекордов, которые поставила украинская гордость.

"Мрия" была разработана и построена в рекордный срок — за 3,5 года. В течение многочисленных рейсов Ан-225 перевозил грандиозные грузы и оказывал помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину 27 февраля 2022 самолет был уничтожен в аэропорту Гостомеля, куда он прибыл на ремонт после коммерческого рейса из Дании.

Однако мы обязательно отстроим "Мрию" и установим еще не один рекорд!

Ан-225 "Мечта". Фото: google.com

7. Самая длинная трембита мира и рекорд Украины по трембитанию

Королева в мире трембит хранится в этнопарке "Гуцул Ленд" в Ивано-Франковской области. Она имеет длину 9 м 22 см и превышает гуцульский стандарт почти в три раза.

Самая длинная трембита мира. Фото: amazingukraine.pro

В Ивано-Франковске установили рекорд по массовому трембитанию — на территории Дворца Потоцких вместе заиграли 146 трембит и карпатских рогов.

8. Наибольший гердан и самая большая экспозиция герданов

Установила рекорд криворожская мастерица-любительница Наталья Мудрик. Она сплела из бисера самый большой гердан в Украине, который приспособлен для повседневной носки. Его длина — 81,2 см. На гердане изображены павлины, калина, виноград и другие элементы украинской символики.

Кривороженка Наталья Мудрик и самый большой гердан в стране. Фото: google.com

На выставке, проходившей в краеведческом музее Ивано-Франковска, экспонировали около 2 700 герданов ручной работы из разных городов.

9. Переплыл Ла-Манш за 18 часов и установил мировой рекорд

Олег Иваненко после травмы, которую получил еще в юности, вынужден передвигаться исключительно на инвалидной коляске. Однако он установил рекорд, проплыв 62 километра Ла-Маншем за 18 часов!

10. Первый украинец в космосе

Леонид Каденюк стал первым украинцем, побывавшим в космосе в составе научной миссии на корабле "Колумбия" 19 ноября 1997 года.

Полет длился 15 суток 16 часов 34 минуты и одну секунду, за которые "Колумбия" совершила 252 оборота вокруг Земли.

За это время украинский космонавт провел в космосе несколько экспериментов по изучению влияния невесомости на растения и организм человека. Кроме того, он первым в истории космических экспериментов искусственно запил цветы рапса.

Рядом с космонавтом на борту все время находились флаг Украины, Кобзарь и аудиодиск группы ВВ. В это время в открытом космосе впервые прозвучал украинский гимн.

Леонид Каденюк на борту шаттла "Колумбия" во время первой видеосвязи с Украиной, 27 ноября 1997 года. Фото: jnsm.com.ua

Напомним, мы писали о семи интереснейших фактах о главном празднике страны — День Независимости Украины.

Также мы рассказывали, как украинцы праздновали свой первый День Независимости и какие были особенности.