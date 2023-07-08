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Эрдоган официально заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

8 июля 2023 00:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Эрдоган официально заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО
Президенты Украины и Турции Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина заслуживает членства в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по результатам встречи в Стамбуле.

Сообщает Офис Президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Турецкой Республике.

Там президенты обсудили безопасность в Черноморском регионе и Европе. Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

На совместной пресс-конференции Эрдоган заявил о членстве Украины в НАТО.

Также Эрдоган отметил солидарность с Украиной и надежду скорейшего положительного результата мирных переговоров.

"И я хочу еще раз подчеркнуть в вашем присутствии. От наступления справедливого мира никто не проиграет", — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что Турция готова помогать в восстановлении Украины.

"Также одной из причин, почему мы с уверенностью смотрим в будущее, является то, что крымские татары упорно ведите борьбу за свободу своей страны", — указал президент Турции.

Эрдоган анонсировал визит в Турцию российского президента Владимира Путина в следующем месяце. Обещал обсудить с ним непосредственно обмен пленными. Назвал это приоритетным вопросом.

Напомним, что 7 июля президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

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