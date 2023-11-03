Как украинцам оформить статус ребенка войны — список необходимых документов

Ребенок держит руку матери. Фото: google.com

После 24 февраля 2022 года украинские дети узнали ужасы войны: потеря дома, друзей, родных, семьи. Некоторые маленькие граждане пережили страшные события, нанесшие увечье, ранения или психологическую травму. Их социальную защиту сейчас обеспечивает государство, предоставляя специальный статус и помощь.

Как оформить статус "ребенок войны", кто имеет право это сделать и какие документы для этого необходимы, рассказала первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак, сообщает издание "НаПенсии"

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Следует отметить, что дети, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту по Постановлению КМУ № 268.

Кто имеет право на получение статуса "ребенок войны"

Право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии россии не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате этого испытали:

ранения, контузии, увечья;

психологическое насилие;

физическое, сексуальное насилие;

были украдены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену.

Ребенок прячется в подвале вместе с родителями. Фото:instagram.com/alexlourie.photo

Как получить статус "ребенок войны" — список необходимых документов

Как отметила Марчак, для получения статуса, прежде всего, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту регистрации или фактического проживания.

Если ребенок не достиг 14 лет, то заявление за него подают родители, ближайшие родственники или опекуны. После 14 лет ребенок имеет право обращаться за предоставлением статуса самостоятельно.

Следует собрать определенный пакет документов:

свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность ребенка;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, подтверждающий родство с ребенком;

справка о взятии ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);

паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии);

загранпаспорт (при наличии);

выписка из реестра территориальной общины (при наличии). Если его нет, доказательством места жительства может быть право собственности ребенка или его родителей на недвижимое имущество, свидетельство о базовом общем среднем образовании, аттестат о среднем образовании, документ о профессионально-техническом образовании, табель успеваемости, ученический билет, медицинские документы;

выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;

копии документов: заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), заключение оценки потребностей семьи, копия удостоверения с надписью "Удостоверение члена семьи погибшего", если ребенок получил статус, копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель лица в результате военных действий или ранения.

Решение о присвоении статуса ребенка войны принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Ее и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.

Маленькая девочка с украинским флагом в форме сердца на щеке. Фото: Охматдет

Какие льготы получат дети войны

Таким детям предоставляются льготы и выплаты, что и для ВПЛ, помощь в получении образования (целевые средства на получение профессионального или высшего образования) и ежемесячная выплата 3 тыс. грн. Ежегодная помощь для оздоровления детей школьного и дошкольного возраста, компенсация расходов на получение психологической помощи для таких детей.

Статус "ребенок войны" также позволяет детям получать бесплатное питание независимо от формы собственности и типа учебного заведения. Такие дети могут претендовать на некоторые льготы от местных администраций.

Помощь предлагают и благотворительные организации, но заявление в них следует оставлять самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что дети УБД получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования.

Напомним, мы писали, кто имеет право на статус ветерана военной службы и как его можно получить.

Также мы рассказывали, какими преимуществами могут пользоваться военные, имеющие статус УБД.