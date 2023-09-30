Командир 92-й ОМБр рассказал Комарову, как ВСУ устраивали ловушки с манекенами в Харьковской области

Дмитрий Комаров с воинами ВСУ. Фото: facebook/DmitroKomarov

ВСУ во время освобождения Харьковщины пригодились как современные практики, так и известные из прошлого. Так, защитники с помощью манекенов успешно устраивали ловушки для оккупантов.

Об этом рассказал командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Роман Грищук в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" .

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Через год после освобождения Харьковской области военные смогли рассекретить некоторые подробности операций. Так, в интервью журналисту Дмитрию Комарову командир 92-й отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко рассказал о соотношении сил в начале вторжения.

"По технике они нас преобладали раз в двадцать. По личному составу – раз в десять", — заявил он.

Сам автор проекта указывает, что россияне ожидали с легкостью захватить областной центр.

"Они считали Харьков своим. Считали легкой добычей. Они "на легком" входили в город, не ожидая сопротивления. По сценарию, который представляла Россия, все должно было пройти очень быстро. Они ошиблись", — отметил Дмитрий Комаров.

В свою очередь командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Роман Грищук рассказал, как с помощью военной практики прошлого — приманками в виде манекенов, удавалось обнаруживать и уничтожать оккупантов.

"В Харькове очень сильно применялся этот прием. Были свои названия этих манекенов у каждого подразделения: где-то Жорик, где-то Ваня назывался", — сказал Роман Грищук.

Деятельность такого метода подтвердил и глава ГУР Кирилл Буданов.

"Я вам скажу, и такие трюки сейчас используются. Большинство разведданных они получали от воздушной или космической разведки. Разумеется, отличить человек или манекен довольно трудно", — рассказал он.

Также в этом выпуске "Год. Харьковщина" подробностями о первых месяцах вторжения поделились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, командир 92 Отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко, начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Куц, начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков, Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, председатель Управления патрульной полиции в Харьковской области .

Что известно о документальном проекте "Год. Харьковщина"

Видеопроект будет состоять из пяти выпусков, каждый из которых будет охватывать определенный период жизни Харьковщины во время полномасштабного вторжения. 29 сентября прошла премьера.

Автор и ведущий проекта Дмитрий Комаров говорит, что сначала не знал, что будет делать с отснятыми кадрами боевых действий в Харькове.



"В апреле 2022 года враг подошел вплотную к Харькову. Линия обороны тогда проходила буквально по Окружной дороге, а город постоянно обстреливался. Тогда мы снимали и не думали ни о каком фильме. Я вообще не понимал судьбы этих кадров, но очень хотел, чтобы эти ужасные страницы нашей истории не стерлись, не исказились, а остались как свидетельство преступлений россиян против нашего народа", — отметил Комаров.

Журналист не только получил комментарии от командующих и участников событий, но и своими глазами увидел ужас войны в Харьковской области.

"За Кольцевой был враг, до него было чуть больше километра. Он видел нас, а мы видели его. Обстрелы могли начаться каждый миг.

Эти кадры вошли в пятисерийный цикл "Год. Харьковщина" не только как свидетельство преступлений россиян, но и в качестве примера невероятной силы духа, единения и смелости украинцев, которые выстояли и ежедневно продолжают сопротивляться врагу", — рассказал автор проекта.

Напомним, Монатик продал свою картину, и не только ради помощи пострадавшим от войны.