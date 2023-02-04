42-метровый мост достраивают на деоккупированной Николаевщине, как люди живут без него - читать здесь.

Пока продолжается строительство, людей доставляют моторной лодкой

Две части одной громады в ближайшее время соединят мостом на территории деоккупированной Николаевщины. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск россии.

То, как работы по строительству моста продолжаются, показали в Государственной специальной службе транспорта.

"Мостовики выполняют забивку свай на свайном поле. Уже сделаны две опалубки, две залитые бетоном и третья готовится под заливку. Процесс работы — непрерывный. Поставлены задачи и сроки выполнения. Поэтому работают оперативно, слаженно, без простоя, бетонируя сваи параллельно с двух берегов", — рассказывает командир мостовой роты, капитан Евгений Сугак.

Сейчас бригада Николаевской области уже построила до 10 мостов. Для ускорения процесса работает спецтехника, а именно универсальный палебойный агрегат, экскаватор и грузовики.

"Подвозится почва, строительные материалы, строительство продолжается по плану. Со своей стороны местные власти помогают необходимыми расходными материалами. Налажено тесное сотрудничество между военными и строителями. Ведь это уже не первый строящийся в данном регионе объект. Пока продолжается строительство, людей и военнослужащих с берега на берег доставляют моторной лодкой. Так военнослужащие мостостроительного подразделения наладили транспортное сообщение", — добавляет капитан.

Отметим, что международные партнеры Украины примут участие в ее восстановлении. Так, Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева. В общей сложности рабочая группа #UN4Mykolaiv объединяет 16 агентств и программ ООН.

Знаменитый актер и телеведущий Сергей Притула побывал в Херсоне и Николаеве. Об итогах и впечатлениях волонтер поделился с одесскими журналистами. Он заверил, что запросы по обеспечению военных подразделений растут, закрыть их силами волонтерского движения. Областям-соседям необходимо увеличение гуманитарной помощи.