42-метровый мост достраивают на деоккупированной Николаевщине, как люди живут без него - читать здесь.

На деоккупированной Николаевщине завершают строительство 42-метрового моста, — Госспецтрансслужба
Две части одной громады в ближайшее время соединят мостом на территории деоккупированной Николаевщины. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск россии.
То, как работы по строительству моста продолжаются, показали в Государственной специальной службе транспорта.
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"Мостовики выполняют забивку свай на свайном поле. Уже сделаны две опалубки, две залитые бетоном и третья готовится под заливку. Процесс работы — непрерывный. Поставлены задачи и сроки выполнения. Поэтому работают оперативно, слаженно, без простоя, бетонируя сваи параллельно с двух берегов", — рассказывает командир мостовой роты, капитан Евгений Сугак.
Сейчас бригада Николаевской области уже построила до 10 мостов. Для ускорения процесса работает спецтехника, а именно универсальный палебойный агрегат, экскаватор и грузовики.
"Подвозится почва, строительные материалы, строительство продолжается по плану. Со своей стороны местные власти помогают необходимыми расходными материалами. Налажено тесное сотрудничество между военными и строителями. Ведь это уже не первый строящийся в данном регионе объект. Пока продолжается строительство, людей и военнослужащих с берега на берег доставляют моторной лодкой. Так военнослужащие мостостроительного подразделения наладили транспортное сообщение", — добавляет капитан.
Отметим, что международные партнеры Украины примут участие в ее восстановлении. Так, Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева. В общей сложности рабочая группа #UN4Mykolaiv объединяет 16 агентств и программ ООН.
Знаменитый актер и телеведущий Сергей Притула побывал в Херсоне и Николаеве. Об итогах и впечатлениях волонтер поделился с одесскими журналистами. Он заверил, что запросы по обеспечению военных подразделений растут, закрыть их силами волонтерского движения. Областям-соседям необходимо увеличение гуманитарной помощи.