Ситуация с электроэнергией в Донецкой области — в течение суток 8 февраля в области не будут выключать свет

Укрэнерго будет производить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей

В среду, 8 февраля, в Донецкой области на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. Укрэнерго будет производить замеры мощности электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Ситуация с электроэнергией в Донецкой области

В среду, 8 февраля, Укрэнерго будет производить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света.

Это необходимо для определения корректных лимитов при использовании графиков.

"Если завтра у вас исчезнет свет, то, возможно, это произошло из-за аварии или вражеского обстрела. В таком случае нужно обратиться в частные сообщения на странице в Facebook ДТЭК Донецкие электросети или в колл-центр ", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7 февраля, в Харьковской области одна из самых сложных ситуаций с обесточиваниями. Это связано с боевыми действиями в регионе.

Также ранее пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в связи с боевыми действиями наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник. В результате 7 февраля количество обесточенных потребителей в Украине на 42% ниже.