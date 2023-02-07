Ситуация с электроэнергией в Донецкой области — в течение суток 8 февраля в области не будут выключать свет

В Донецкой области целые сутки не выключат свет: что произошло
В среду, 8 февраля, в Донецкой области на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. Укрэнерго будет производить замеры мощности электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
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Ситуация с электроэнергией в Донецкой области
В среду, 8 февраля, Укрэнерго будет производить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света.
Это необходимо для определения корректных лимитов при использовании графиков.
"Если завтра у вас исчезнет свет, то, возможно, это произошло из-за аварии или вражеского обстрела. В таком случае нужно обратиться в частные сообщения на странице в Facebook ДТЭК Донецкие электросети или в колл-центр ", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 7 февраля, в Харьковской области одна из самых сложных ситуаций с обесточиваниями. Это связано с боевыми действиями в регионе.
Также ранее пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в связи с боевыми действиями наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
Благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник. В результате 7 февраля количество обесточенных потребителей в Украине на 42% ниже.