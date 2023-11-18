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Нападение на журналиста Михаила Ткача — полиция возбудила уголовное дело

18 ноября 2023 21:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нападение на журналиста Михаила Ткача — полиция возбудила уголовное дело
Избиение журналиста Михаила Ткача. Фото: Telegraf
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.

Об этом сообщили в полиции Киевщины.

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"Во время мониторинга социальных сетей полицейскими была обнаружена публикация одного из интернет-изданий о препятствовании профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало. Тем не менее, по факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство.

Также полицией было установлено, что 18 ноября журналист издания обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.

Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях.

Правоохранители начали досудебное расследование, в ходе которого возможна дополнительная квалификация.

Напоминаем, что в Киевской области напали на журналиста издание "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.

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