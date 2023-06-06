Подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС

Здание Запорожской АЭС. Фото: npp.zp.ua

Сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Это может иметь негативные последствия и дополнительную угрозу для Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Большая опасность для ЗАЭС

В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный ставок-охладитель 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", — отметили в Энергоатоме.

В Энергоатоме предупредили об опасности для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.