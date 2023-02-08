В НАН рассказали, где в Украине вероятны мощные землетрясения
Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции. Поэтому в нашей стране в будущем тоже вероятны мощные подземные толчки.
Об этом рассказал заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в эфире "24 канала".
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По словам Кендзеры, мощные землетрясения в Украине возможны на юго-западе Одесской области
"Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной окраине этого пояса, а землетрясения произошли на юго-западной", — рассказал эксперт.
Он отметил, что мощные землетрясения, которые ощущаются на нашей территории, генерирует зона Вранча. По его словам, эта зона фактически принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался по причине того, что евразийская материковая плита, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых направляется на юг, а другой — в сторону Камчатки.
Кендзера также добавил, что землетрясения в Украине и Турции — не редкость, однако они не были столь разрушительными.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.