В компании уже работают над проблемой

В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой в системе. По словам клиентов, невозможно получить и отправить посылки.

Об этом говорится на Facebook-странице "Новой почты".

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В комментариях к публикации "Новой почты" люди жалуются, что отделения не работают, а приложение не открывается.

"Когда заработают отделения? Сайт тоже не работает", — пишут люди в комментариях.

В компании заявили, что над проблемой уже работают.

При попытке посмотреть свои посылки в мобильном приложении "Новой почты" показывает ошибку с сообщением "Проблема с подключением. Извините, ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз".

Напомним, украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует ввести новые услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.