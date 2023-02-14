В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой
В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой в системе. По словам клиентов, невозможно получить и отправить посылки.
Об этом говорится на Facebook-странице "Новой почты".
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В комментариях к публикации "Новой почты" люди жалуются, что отделения не работают, а приложение не открывается.
"Когда заработают отделения? Сайт тоже не работает", — пишут люди в комментариях.
В компании заявили, что над проблемой уже работают.
При попытке посмотреть свои посылки в мобильном приложении "Новой почты" показывает ошибку с сообщением "Проблема с подключением. Извините, ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз".
Напомним, украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует ввести новые услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.