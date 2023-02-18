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В Украине применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки: какие области

18 февраля 2023 09:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В Украине применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки
В настоящее время без электроэнергии Киев и три области
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В Украине применили экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных обстрелов рф. В настоящее время они действуют в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

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В компании отметили, что это вынужденный шаг. Экстренные отключения позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры Украины, если российские ракеты достигнут цели.

Утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет рф.

Напомним, перед Украиной вскоре может встать вопрос возобновления экспорта электроэнергии. В энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю, даже возник излишек.

Раньше мы писали, что, по данным Укрэнерго, 17 февраля в энергосистеме Украины также отсутствовал дефицит мощности: электростанции продолжают производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности граждан.

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