В Украине применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки: какие области
В Украине применили экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных обстрелов рф. В настоящее время они действуют в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает ДТЭК.
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В компании отметили, что это вынужденный шаг. Экстренные отключения позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры Украины, если российские ракеты достигнут цели.
Утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет рф.
Напомним, перед Украиной вскоре может встать вопрос возобновления экспорта электроэнергии. В энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю, даже возник излишек.
Раньше мы писали, что, по данным Укрэнерго, 17 февраля в энергосистеме Украины также отсутствовал дефицит мощности: электростанции продолжают производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности граждан.