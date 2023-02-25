Синоптики рассказали, какой будет погода 25 февраля

По всей территории Украины прогнозируется повышение температуры

Украина постепенно прощается с зимой и готовится встречать весну. Так, 25 февраля по всей территории Украины прогнозируется значительное потепление до +10...+15 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Несмотря на преимущественно теплую погоду, в некоторых регионах страны ожидаются небольшие осадки, поэтому лучше позаботиться о зонте.

По данным Укргидрометцентра, днем в западных, северных и Винницкой областях будет умеренный дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с. Но днем порывы будут достигать 15-20 м/c.

Днем в большинстве областей будет от +6 до +15 градусов тепла. В центре и на юге воздух прогреется до +17 градусов. В восточных областях будет +2-7°.

Народный синоптик Станислав Щедрин в своем Facebook рассказал, что зима уже прощается с Украиной, и к нам идет настоящая весна.

"Уже с 25 февраля по всей Украине ожидается значительное потепление до +10...+15, на юге до +15...+18", — спрогнозировал Щедрин.

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали, что в субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.