Синоптики рассказали, какой будет погода 25 февраля

Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет солнечно, а где лучше взять зонтик
Украина постепенно прощается с зимой и готовится встречать весну. Так, 25 февраля по всей территории Украины прогнозируется значительное потепление до +10...+15 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Несмотря на преимущественно теплую погоду, в некоторых регионах страны ожидаются небольшие осадки, поэтому лучше позаботиться о зонте.
По данным Укргидрометцентра, днем в западных, северных и Винницкой областях будет умеренный дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с. Но днем порывы будут достигать 15-20 м/c.
Днем в большинстве областей будет от +6 до +15 градусов тепла. В центре и на юге воздух прогреется до +17 градусов. В восточных областях будет +2-7°.
Народный синоптик Станислав Щедрин в своем Facebook рассказал, что зима уже прощается с Украиной, и к нам идет настоящая весна.
"Уже с 25 февраля по всей Украине ожидается значительное потепление до +10...+15, на юге до +15...+18", — спрогнозировал Щедрин.
Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали, что в субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.