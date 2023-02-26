"Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на 27 февраля

"Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии на 27 февраля, — ДТЭК
НЭК "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на завтра, 27 февраля. Это позволяет не выключать свет в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает ДТЭК.
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"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.
Узнать о графиках возможных отключений можно на сайте ДТЭК:
Напомним, компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры.Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.
Также мы писали, что в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Таким образом, генерация электроэнергии достаточно, дефицита мощности нет, лимиты на потребление в области не доводили.
Добавим, накануне в Укрэнерго дали положительный прогноз по стабилизации ситуации со светом в Украине.