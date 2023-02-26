Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow "Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии на 27 февраля, — ДТЭК arrow

"Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии на 27 февраля, — ДТЭК

26 февраля 2023 22:55
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
"Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на 27 февраля
В результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

НЭК "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии на завтра, 27 февраля. Это позволяет не выключать свет в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Подробности

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.

Узнать о графиках возможных отключений можно на сайте ДТЭК:

Напомним, компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры.Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.

Также мы писали, что в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Таким образом, генерация электроэнергии достаточно, дефицита мощности нет, лимиты на потребление в области не доводили.

Добавим, накануне в Укрэнерго дали положительный прогноз по стабилизации ситуации со светом в Украине.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:31 Риши Сунак встретится с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Протокол Северной Ирландии

23:23 В небе над Черниговщиной заметили движущиеся в направлении Киева воздушные цели: объявлена воздушная тревога

23:10 Зеленский уволил Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева

23:02 В США 51-летний мужчина расстрелял криптовалютный банкомат, чтобы тот "не смог забирать деньги у людей"

22:39 Российский самолет на белорусском аэродроме "Мачулищи" атаковали дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ

21:54 Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые

21:23 "Нас ждут температурные контрасты": народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

21:15 Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени передадут Украине

20:57 Украина получит помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов: детали

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Актуальное по теме

None 26 Февраль 23:04

Риши Сунак встретится с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Протокол Северной Ирландии

None 26 Февраль 23:38

В небе над Черниговщиной заметили движущиеся в направлении Киева воздушные цели: объявлена воздушная тревога

None 26 Февраль 23:10

Зеленский уволил Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева

None 26 Февраль 23:03

В США 51-летний мужчина расстрелял криптовалютный банкомат, чтобы тот "не смог забирать деньги у людей"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB