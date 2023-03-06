Хмельницкий блогер Гуцалюк устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Дмитрий Гуцелюк

Украинский блогер из Хмельницкого Дмитрий Гуцалюк, более известный под псевдонимом Kabash, совершил самосуд над мужчиной за кражу. Противоправные действия он фиксировал на видео.

Об этом сообщила блогер Елена Мандзюк.

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Гуцалюк показывает на своей странице в Instagram, как находит "наливайки" в городе, незаконное строительство, жестокое обращение с животными и прочее. За блогером в Instagram следит более 16 тысяч человек.

На этот раз Kabash решил устроить самосуд над мужчиной за кражу. На видео жертва умолял Гуцалюка остановиться и говорил, что он не виноват. Kabash продолжал избивать мужчину.

"Здоровые мужчины приехали, раздели "мародера" и держа его просто избили. Причем мужчина говорит, что не воровал. Закон!!! Существует закон!!! Можно задержать вора, вызвать правоохранительные органы НО не издеваться", — подчеркнула Мандзюк.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия! 18+

"Известны факты о насилии мужчины посторонними предметами, побоях, шантаже, клевете. Особенно Дмитрий Гуцалюк любит выбирать в жертвы женщин и девушек, унижая их достоинство и распространяя ложные факты в сети", — рассказала Мандзюк.

Она добавила, что все заявления, которые есть в полиции на блогера, не доведены до конца.

В комментариях под видео люди отметили, что никто не имеет права совершать самосуд над другими людьми.

Ранее Дмитрий Гуцалюк уже попадал в скандалы. Он пренебрежительно обращался с частным перевозчиком. Kabash говорил нецензурную лексику и бросал в мужчину копейки.

Напомним, скандально известная блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины. Не всем пользователям Сети кажется уместным такой знак отличия для инфлюэнсера.