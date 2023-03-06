Хмельницкий блогер Гуцалюк устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали
Украинский блогер из Хмельницкого Дмитрий Гуцалюк, более известный под псевдонимом Kabash, совершил самосуд над мужчиной за кражу. Противоправные действия он фиксировал на видео.
Об этом сообщила блогер Елена Мандзюк.
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Гуцалюк показывает на своей странице в Instagram, как находит "наливайки" в городе, незаконное строительство, жестокое обращение с животными и прочее. За блогером в Instagram следит более 16 тысяч человек.
На этот раз Kabash решил устроить самосуд над мужчиной за кражу. На видео жертва умолял Гуцалюка остановиться и говорил, что он не виноват. Kabash продолжал избивать мужчину.
"Здоровые мужчины приехали, раздели "мародера" и держа его просто избили. Причем мужчина говорит, что не воровал. Закон!!! Существует закон!!! Можно задержать вора, вызвать правоохранительные органы НО не издеваться", — подчеркнула Мандзюк.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия! 18+
"Известны факты о насилии мужчины посторонними предметами, побоях, шантаже, клевете. Особенно Дмитрий Гуцалюк любит выбирать в жертвы женщин и девушек, унижая их достоинство и распространяя ложные факты в сети", — рассказала Мандзюк.
Она добавила, что все заявления, которые есть в полиции на блогера, не доведены до конца.
В комментариях под видео люди отметили, что никто не имеет права совершать самосуд над другими людьми.
Ранее Дмитрий Гуцалюк уже попадал в скандалы. Он пренебрежительно обращался с частным перевозчиком. Kabash говорил нецензурную лексику и бросал в мужчину копейки.
Напомним, скандально известная блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины. Не всем пользователям Сети кажется уместным такой знак отличия для инфлюэнсера.