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Филатов рассказал о бегстве стражей порядка из Днепра после начала большой войны

15 марта 2023 11:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Борис Филатов раскритиковал деятельность правоохранителей во время полномасштабной войны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

После начала полномасштабного вторжения правоохранители из Днепра уехали в более безопасные регионы. А по возвращении начали мешать деятельности общества

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов заявил в интервью "РБК-Украина".

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"Закарпатский котел" правоохранителей Днепра

По словам Бориса Филатова, после начала полномасштабной войны в Днепре исчезли почти все представители силовых структур.

"Когда начались боевые действия, март, апрель, даже май — всех стражей порядка сдуло ветром, они начали защищать "закарпатский котел", рассказал городской голова Днепра.

Деятельность по возвращении

После завершения первой фазы войны правоохранители вернулись, но начали вмешиваться в городские процессы там, где это было не нужно, задавая, как рассказал Филатов, совершенно бессмысленные вопросы.

"Условно, почему вы на строительство блиндажа положили десять бревен, а не восемь, почему коммунальная техника работала на строительстве окопов и тому подобное", — отметил мэр Днепра.

И такова ситуация не только в Днепре, а везде, заверил Филатов.

Попытка "прокормиться"

Городской голова Днепра объяснил логику такого поведения правоохранителей.

По его словам, это банальная попытка "прокормиться" после "сокращения кормовой базы".

"Иногда это выглядит откровенным, неприкрытым шантажом. Им нужно как-то оправдывать свое существование: что они делают какую-то работу, потому что их спрашивают, за что они получают зарплату", констатировал Филатов.

Напомним, Борис Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций.

Фото: Днепровский городской совет

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