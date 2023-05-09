Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Фото: УНИАН

В Украине в некоторых областях объявлена воздушная тревога. Сообщается, что был осуществлен запуск ракет со стратегической авиации из района Каспийского моря.

Воздушная тревога начала распространяться после 3.30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.

Читайте также:

03:36:

Не игнорируем воздушную тревогу!

04:04:

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

04:22:

Напомним, министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.