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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

9 мая 2023 03:38
обновлено: 04:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине в некоторых областях объявлена воздушная тревога. Сообщается, что был осуществлен запуск ракет со стратегической авиации из района Каспийского моря.

Воздушная тревога начала распространяться после 3.30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.

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Напомним, министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.

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