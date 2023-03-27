Прогноз погоды от 27 марта по 2 апреля.

На Украину надвигается циклон

После длительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

"В связи с проникновением холодного арктического воздуха со стороны Скандинавского полуострова в южные широты — на Балканы и Эгейское море состоится активизация циклонической деятельности. Поэтому возникнут условия для формирования так называемого Карпатского циклона, который пройдет через территорию нашей страны 28-29 марта и станет причиной комплекса неблагоприятных погодных условий: обильных осадков, усиления ветра и колебаний атмосферного давления", — говорится в сообщении.

Погода в понедельник, 27 марта

В понедельник, 27 марта, на большей части территории Украины еще сохранится господство теплой воздушной массы с юга, поэтому в ночное время столбики термометров покажут +3…+9 °C, днем максимальные значения температуры составят +10…+16 °C, в центральных, южных восточных областях местами +17…+19 °C. Ночью на Левобережье пройдут умеренные дожди, днем в западной части ожидаются умеренные, значительные дожди; сильный дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода во вторник, 28 марта

Во вторник, 28 марта, ожидаются сложные погодные условия. В западных областях ночью осадки в виде дождя с переходом в снег, днем небольшой мокрый снег, снежная крупа. На остальных территориях Украины днем пройдут дожди в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях вечером с переходом в снег. Ветер на Левобережье Украины юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в западных областях, днем также в Одесской и Николаевской областях местами усиления до 21 – 24 м/с. В Карпатах сильный снег/мокрый снег, метели, порывы ветра до 30 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток -2…+3 °C. На остальной территории ночью +5...+10 °C, днем +11...+17 °C, в Киевской и местами центральных областях во второй половине дня резкое снижение до -1...+5 °C.

Погода в среду, 29 марта

В среду, 29 марта, ночью ожидается дождь на востоке страны, а также снег/мокрый снег в северных областях. Днем небольшой мокрый снег возможен в северных и западных областях. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами в Украине порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -4...+2°C, днем -1...+4°C, на крайнем востоке и Приазовье +2...+7°C. В Карпатах ночью -12...-7°C, днем -6...-1°C.

Погода в четверг, 30 марта

В четверг, 30 марта, под влиянием барического гребня существенных осадков не ожидается, только на крайнем востоке и на западе страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1°C, днем +3...+9°C. В Карпатах ночью около -12°C, днем -1…+4°C.

Погода в пятницу, 31 марта

В пятницу, 31 марта, начнется постепенное повышение температуры. В западных, северных и центральных регионах пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+4 °C, днем будет +5…+10 °C, в южных и западных областях +11…+13 °C.

Погода в субботу и воскресенье, 1-2 апреля

На выходные, 1-2 апреля, новый виток циклонической деятельности приведет к дождливой погоде в большинстве областей Украины. При этом температурный фон ожидается на высоких показателях, превышая норму на 2-4 °C. Ощутимо теплее станут ночи.

Снеголавинная опасность

26 и 27 марта на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Людей призывали воздержаться от походов в горы.

"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!" — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.