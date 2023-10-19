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Ситуация в Израиле, Байден на Ближнем Востоке и почему не пустили Зеленского: эфир Новини.LIVE

19 октября 2023 20:48
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Илья Рябинин
редактор
Ситуация в Израиле, Байден на Ближнем Востоке и почему не пустили Зеленского: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На эфир в Новини.LIVE посетил политический эксперт Дмитрий Корнийчук. Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук они будут обсуждать ситуацию вокруг Израиля и визит Байдена на Ближний Восток, почему не состоялась поездка Зеленского в Иерусалим и изменение фокуса мирового внимания из событий в Украине в Израиль.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 20:45 по ссылке.

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Эфир Новости.LIVE с Дмитрием Корнийчуком

Кто важнее мира: Израиль или Украина? Вступит ли в войну США? Чего еще стоит ожидать от боевиков ХАМАС и Хезболлы и есть ли для Израиля опасность от Ирана? Эти темы будут обсуждаться с политическим экспертом Дмитрием Корнийчуком.

Напомним, что в Израиль не пустили президента Украины Владимира Зеленского.

Зато в страну уже пришли президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

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