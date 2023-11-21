Эта война страшнее — история 85-летней женщины, чей дом уничтожила российская ракета

Цветочница Галина Мысак. Фото: hromadske

85-летнюю Галину Мысак знает вся Оболонь. Там она продает цветы на одном и том же месте уже несколько десятков лет.

Женщина рассказала собственную историю журналисту hromadske.

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Цветочница Галина Мысак продает цветы в переходе на Оболони.

85-летняя женщина сидит с цветами в подземном переходе у выхода из станции метро "Минская". Обычно у нее много людей, а букеты раскупают за 15 минут. Также с продавщицей делают селфи.

Однако в июне этого года постоянные покупатели заметили, что она внезапно исчезла. Впоследствии ее нашли в областной больнице в Вышгороде с тяжелой травмой головы.

Выяснилось, что во время одной из самых больших атак России по Киевской области 6 июня 2023 года обломки ракет полностью разрушили три дома в районе Старых Петровцев, среди которых был дом Галины. 85-летняя женщина была среди семи пострадавших в результате атаки.

Тогда кадры, на которых Галина Мысак с перебинтованной головой, публиковали многие украинские медиа.

"Утром я встала поливать цветы, и попала ракета прямо в дом, и загорелся дом. Я это все видела и мне мысль пришла, что меня кирпич привалил. Разбил мне голову, я на четвереньках вылезала", — рассказала женщина.

Это был уже второй прилет на территорию ее дома.

Впервые это произошло в марте 2023 года — тогда обломки ракеты упали возле гаража, выбили окна и двери на кухне.

Фото Галины Мисак в больнице после ракетной атаки. Фото: hromadske

"Я такая была довольна, что у меня дом освящён, а ракета не посмотрела ни на что. Одна моя душа осталась и все, и та избитая", — поделилась Галина.

В областной больнице в Вышгороде выяснилось, что несколько обломков черепа зашли в мозг, поэтому необходимо делать трепанацию черепа. Но никто не мог спрогнозировать, будет ли женщина дееспособной и вообще выживет ли после этого.

Как рассказала журналисту волонтер Алла, которая познакомилась с Галиной за несколько месяцев до катастрофы и покупала у нее цветы время от времени, после операции выяснилось, что разрушенный дом был не приватизирован, поэтому его нет в реестре. Чтобы получить какие-либо выплаты, необходимо было собрать все документы о праве собственности на землю и дом.

Именно Алла и другие волонтеры предложили женщине жить в съемной квартире на Оболони, пока не решится вопрос с ее новым постоянным жильем.

Известно, что аренду квартиры платит один из волонтеров. У Галины есть сын, но с ним отношения не сложились.

Поэтому помощь по проживанию в съемной квартире не дала ей остаться на улице. А цветы, которые привозят волонтеры, она продает возле метро "Минская", — это подработка к пенсии.

Галина Мысак продает цветы в переходе метро "Минская". Фото: hromadske

История жизни Галины Мисак

Первое, что 85-летняя вспоминает — это гибель младшего сына под колесами автомобиля. Похоже, что эта трагедия поменяла все в жизни Галины.

Женщина родилась на Полтавщине, а в Старые Петровцы переехала в 1966 году. Там искала работу, чтобы наконец достроить дом, где должны были жить их дети — старший сын Николай от первого брака Галины и младший — Юрий.

Учителя в школе говорили, что Юрий всегда ходит с цветами, закладывая сорванные где-то по дороге соцветия в портфель, фуражку или букварь.

"Он у меня научился, а я у него. Увидел, что у меня растут цветы, и давай сам сажать, а идет в школу — нарвет", — вспоминает Галина.

2 октября 1986 года муж Галины ехал на подработку на свадьбу, младший сын Юра попросил поехать с ним, чтобы украшать автобус.

На дороге ехал автомобиль, мальчик сошел на обочину, чтобы его пропустить, однако нетрезвый водитель сбил Юру. От колес автомобиля ребенок погиб на месте.

Именно после трагедии цветы стали неотъемлемой частью жизни Галины. Она начала их выращивать больше, чтобы носить на могилу сына.

На могильном памятнике сын изображен с букварем в руках. Оригинал этого портрета хранился много лет в доме в Старых Петровцах, а когда обломки ракеты уничтожили дом — рисунок уцелел, пострадала только рама. Женщина считает это чудом.

Портрет младшего сына Юры. Фото: hromadske

Вторая война в жизни

Когда на Полтавщину пришла Вторая мировая война Галине было три года, однако она много помнит с тех пор.

Женщина рассказала, что отца забрали на войну, а вернулся он без глаза. Семья имела корову, поэтому на день был стакан молока.

"Но чего-то мне и война не такая страшная, а вот эта война, когда ракеты бьют — страшно. Эта война страшнее, мне кажется", — сказала Галина.

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