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Зеленский открыл конференцию по восстановлению Украины в Лондоне: речь Президента

21 июня 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский открыл конференцию по восстановлению Украины в Лондоне: речь Президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 21 июня, в Лондоне началась большая конференция по восстановлению Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление — объявил пять направлений, в которых начали создавать основы для мира

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей официальной Telegram-странице.

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"Говоря о восстановлении, мы говорим о миллионах рабочих мест, миллиардах доходов компаний и триллионах ВВП. И не только для Украины, но и для всех наших с вами стран. Стран, которые хотят и будут жить свободно, несмотря на любые хищные амбиции разных путиных". чей мозг отравлен мечтами о войне. В основе роста всегда ценности. Как мощным инвестициям предшествует доверие, так и росту, который мы с вами готовим, должна предшествовать уверенность, что отстроенное не упадет. И это не о кирпиче, а о жизни в целом", – отметил Зеленский.

Пять направлений, в которых начали создавать основы для мира

"Я очерчу пять направлений, в которых мы начали создавать основы для мира. Первое – потенциал единства. Второе – потенциал стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. И пятое – чрезвычайно важное – это потенциал демократии. Строя Украину, мы строим значительно больше, чем одну страну. Мы строим мир, каким он будет при жизни нашего поколения и после нас. Мирным ли? Стабилен ли? Демократичен ли? Это зависит от каждого и каждой", — сказал Зеленский во время открытия конференции вместе с Риши Сунаком. в Лондоне.

 

Напомним, ранее мы писали, что, по словам украинского Президента, контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антисемитское выражение диктатора России Владимира Путина. В частности, Путин назвал украинского лидера "позором еврейского народа" и сравнил его с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

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