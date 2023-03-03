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Шмигаль заявив, що розслідуються матеріали "чорної скриньки" з авіакатастрофи у Броварах

3 березня 2023 15:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Авіакатастрофа у Броварах
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на прес-конференції про те, що "чорна скринька", знайдена на місці авіакатастрофи вертольота з керівництвом МВС у Броварах Київської області, була успішно розшифрована у Франції, і її матеріали вже передані слідству. Це велика трагедія, тому що в цій катастрофі загинули друзі Шмигаля та діти, які перебували у місці події.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Прем'єр-міністр підкреслив, що він чекає на результати слідства і сподівається отримати аргументовані відповіді на низку питань, пов'язаних з авіакатастрофою. Він наголосив, що наразі публічної інформації з цього питання немає.

Шмигаль також зазначив, що результати технічного огляду вертольота вже отримано, а матеріали із "чорної скриньки" були збережені в якісному стані. Він висловив сподівання, що слідство продовжить опрацьовувати деталі та найближчим часом дасть результат.

Нагадаємо, що 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. У ході службових обов'язків загинули Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинуло 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи вертольота у Броварах з 18 лютого на 31 березня.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, минуло 40 днів із дня трагічної авіакатастрофи, в якій загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його колеги. Ігор Клименко та колектив МВС вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі.

 

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