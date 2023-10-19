Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ситуація в Ізраїлі, Байден на Близькому Сході та чому не пустили Зеленського. Ефір Новини.LIVE arrow

Ситуація в Ізраїлі, Байден на Близькому Сході та чому не пустили Зеленського. Ефір Новини.LIVE

19 жовтня 2023 20:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація в Ізраїлі, Байден на Близькому Сході та чому не пустили Зеленського. Ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На ефір до Новини.LIVE завітав політичний експерт Дмитро Корнійчук. Разом із ведучою каналу Ланою Шевчук вони обговорюватимуть ситуацію довкола Ізраїлю та візит Байдена на Близький Схід, чому не відбулася поїздка Зеленського до Єрусалиму та зміну фокусу світової уваги з подій в Україні на Ізраїль.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:45 за посиланням.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE з Дмитром Корнійчуком

Хто важливіший для світу: Ізраїль чи Україна? Чи вступить у війну США? Чого ще варто чекати від бойовиків ХАМАС та "Хезболли" та чи є для Ізраїлю небезпека від Ірану? Ці теми й обговорюватимуть із політичним експертом Дмитром Корнійчуком.

Нагадаємо, що до Ізраїлю не пустили президента України Володимира Зеленського.

Натомість, до країни вже завітали президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі