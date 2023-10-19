Ситуація в Ізраїлі, Байден на Близькому Сході та чому не пустили Зеленського. Ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На ефір до Новини.LIVE завітав політичний експерт Дмитро Корнійчук. Разом із ведучою каналу Ланою Шевчук вони обговорюватимуть ситуацію довкола Ізраїлю та візит Байдена на Близький Схід, чому не відбулася поїздка Зеленського до Єрусалиму та зміну фокусу світової уваги з подій в Україні на Ізраїль.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:45 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Дмитром Корнійчуком

Хто важливіший для світу: Ізраїль чи Україна? Чи вступить у війну США? Чого ще варто чекати від бойовиків ХАМАС та "Хезболли" та чи є для Ізраїлю небезпека від Ірану? Ці теми й обговорюватимуть із політичним експертом Дмитром Корнійчуком.

Нагадаємо, що до Ізраїлю не пустили президента України Володимира Зеленського.

Натомість, до країни вже завітали президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц.