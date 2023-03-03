Укрзалізниця пропонує українцям обрати в "Дії" нові назви для Південно-Західної залізниці

Укрзалізниця

Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб позбутися російського минулого. Перший етап — перейменування Південно-Західної залізниці. Українці зможуть зробити вибір у додатку "Дія".

Про це повідомляє Михайло Федоров та Мінцифра.

Деталі

У "Дії" пропонують чотири нові назви для Південно-Західної залізниці:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Долучитися до опитування можна з 3 по 10 березня.

Станція географічно розташована на півночі країни. Однак вона отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

Нагадаємо, на залізничних вокзалах Одеси, Дніпра, Харкова, Сум та Чернігова відкрилася виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках.

Також ми писали, що світовий банк виділить українському національному залізничному перевізнику Укрзалізниця, який продовжує збиткувати, 25 мільйонів доларів гранту. Їх планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ.