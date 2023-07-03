Зеленський заявив про обстріл будівлі СБУ у Сумах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що одним з об’єктів атаки безпілотників у Сумах була будівля СБУ. Він також запевнив, що влада України працює над тим, щоб покращити ефективність роботи ППО.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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Президент подякував українським воїнам за захист неба та відзначив високу результативність роботи систем ППО.

"Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни! Вже понад три тисячі таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів… Все це — тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що наявних засобів ППО все ще недостатньо і, на жаль, є влучання. Зокрема, Зеленський згадав про сьогоднішню дронову атаку по місту Суми.

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття! Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою", — сказав він.

Президент також розповів, що сьогодні йому доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо дій на посилення ППО.

"Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", — зауважив глава держави.

Ситуація на передовій

Зеленський подякував воїнам, які зараз перебувають на передовій.

"Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада "Маґура" – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую", — зазначив він.

Коментар щодо Саакашвілі

Український президент також висловився щодо колишнього лідера Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці. Зеленський б'є на сполох через погіршення стану здоров'я Саакашвілі.

"Світ сьогодні знову побачив, як Кремль – на жаль, руками чинної влади Грузії – вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі. Життя людини – це найвища цінність, і не можна допустити, щоб Михайла просто знищили. Україна неодноразово закликала владу Грузії зупинити цю показову страту. І ми, і наші партнери пропонували різні опції порятунку Михайла.

Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування й догляду. І закликаю наших партнерів звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада у Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" в Сумах. На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що у Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки безпілотниками. Від ворожого обстрілу загинули дві людини.