Земельна ділянка університету Карпенка-Карого під загрозою забудови: справа дійшла до суду

Будівля університету ім. Карпенка-Карого

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) закликає громадськість підтримати його позицію щодо недопущення відчуження земельної ділянки та державного нерухомого майна, які на даний момент перебувають під управлінням Київського національного університету театру кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та ДП "Укркінохроніка" ". Рішення Господарського суду Києва позбавило державу права розпоряджатися майном.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

Земельна ділянка під загрозою

У 2004 році Укркінохроніка та ПАТ "Зодча Діадема" уклали договір про інвестування реконструкції студії з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництво житлового комплексу. Забудовник зобов'язався погасити заборгованість кіностудії та провести її ремонт, а натомість отримав право збудувати на території студії житловий комплекс. Однак МКІП без згоди якої було укладено угоду, і прокуратура звернулася до суду, щоб визнати договір недійсним.

На даний момент судовий розгляд перебуває на стадії апеляції, яка відбудеться 6 березня у Північному апеляційному суді міста Києва. МКІП закликає громадськість підтримати його позицію щодо збереження права держави розпоряджатися своїм майном та проти відчуження земельної ділянки та державного нерухомого майна.

Нагадаємо, в Україні всі медичні установи тепер мають будувати за новими правилами. Це написано у оновлених державних будівельних нормах (ДБН).