106 річниця проголошення УНР — як це відбувалося

Проголошення УНР на Софіївській площі у Києві. Фото: з архіву

20 листопада 1917 року у Києві на Софіївській площі Українська Центральна Рада прийняла Третій Універсал. Тоді на політичній мапі світу постала Українська Народна Республіка (УНР).

Новини.LIVE зібрали цікаві факти та архівні фото з Софіївської площі того дня.

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Як відомо, ідея такого рішення щодо проголошення УНР належала Михайлу Грушевському. Він озвучив його на урочистому засіданні Центральної Ради. Там зачитали й текст універсала, який за деякий час підтримала голосуванням Рада.

Документом, який проголосив створення УНР, став Третій Універсал.

Третій універсал Української Центральної Ради. Фото: з фондів ЦДАВО України

Під проголошення УНР у Києві були присутні Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко.

Проголошення УНР на Софіївській площі у Києві. Фото: з архіву

До складу УНР мали увійти землі, заселені на той час переважно українським населенням. Але у Третьому Універсалі кордони держави не були остаточно визначені. Мова йшла про території Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Катеринославської, Херсонської і Таврійської (без Криму) губерній. "По згоді зорганізованої волі народів" до УНР надалі могли приєднати й інші українські етнічні землі, зокрема частину Холмської, Курської і Воронезької губерній.

Також документ містив низку соціально-економічних рішень, відносно довжини робочого дня та державного контролю за виробництвом. Універсалом скасували смертну кару, запустили процес створення в Україні незалежного суду тощо. У такому стані "недонезалежності" УНР проіснувала два місяці. 22 січня УЦР затвердила Четвертий універсал, яким проголосила незалежність держави.

Нагадаємо, щороку 22 січня в Україні відзначають одразу дві надзвичайно важливі дати — проголошення незалежності Української Народної Республіки та Акт Злуки українських земель.