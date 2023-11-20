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106 годовщина провозглашения УНР — как это происходило

20 ноября 2023 10:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
106 годовщина провозглашения УНР — как это происходило
Провозглашение УНР на Софиевской площади в Киеве. Фото: из архива
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

20 ноября 1917 в Киеве на Софиевской площади Украинская Центральная Рада приняла Третий Универсал. Тогда на политической карте мира появилась Украинская Народная Республика (УНР).

Новини.LIVE собрали интересные факты и архивные фото с Софиевской площади в тот день.

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Как известно, идея такого решения о провозглашении УНР принадлежала Михаилу Грушевскому. Он озвучил его на торжественном заседании Центральной Рады. Там зачитали и текст универсала, который через некоторое время поддержал голосованием Рада.

Документом, провозгласившим создание УНР, стал Третий Универсал.

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Третий универсал Украинской Центральной Рады. Фото: из фондов ЦГАВО Украины

Под провозглашение УНР в Киеве присутствовали Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко.

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Провозглашение УНР на Софиевской площади в Киеве. Фото: из архива

В состав УНР должны были войти земли, заселенные в то время преимущественно украинским населением. Но в Третьем универсале границы государства не были окончательно определены. Речь шла о территориях Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической (без Крыма) губерний. "По согласию организованной свободы народов" к УНР в дальнейшем могли присоединить и другие украинские этнические земли, в частности часть Холмской, Курской и Воронежской губерний.

Также документ содержал ряд социально-экономических решений относительно длины рабочего дня и государственного контроля за производством. Универсал отменили смертную казнь, запустили процесс создания в Украине независимого суда и т.д. В таком состоянии "недонезависимости" УНР просуществовала два месяца. 22 января УЦР утвердила Четвертый универсал, которым провозгласила независимость государства.

Напомним, ежегодно 22 января в Украине отмечают сразу две важнейшие даты — провозглашение независимости Украинской Народной Республики и Акт Соединения украинских земель.

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