10 символів української вишиванки та їхнє значення

Вишиванка: це енциклопедія культури, корені якої сягають часів палеоліту. Фото: commons.wikimedia

18 травня — це день предмета одягу, відомого у всьому світі — вишиванки. Мотив вишиванки чи окремі фрагменти українських узорів не раз використовували дизайнери Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Джон Гальяно і Жан-Поль Готьє.

І це якщо ви знали, то наступний факт вас точно здивує: наші предки вишивали сорочки з використанням 20 технік, і найвідомішої нам — хрестик, серед них узагалі не було. Ця техніка стала популярною лише в кінці 20 століття, адже саме тоді в продажу з’явилися готові схеми вишивок.

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І у 20 столітті, і у сиві часи "репертуар" вишивальників був дуже багатим: майстрині та майстри використовували близько 200 узорів. Далі розповімо про символіку 10 найпопулярніших і точно відомих кожному.

1. Світове дерево. Це один із найдавніших символів світової культури, що втілює потрійну природу світобудови: земля, небесне царство і підземний світ. Світове дерево також символізує триєдиність часу: його коріння простягається у минуле, стовбур — це теперішнє, а віти — майбутнє. На вишиванці дерево може мати вигляд колоска, гілки, снопа, лози винограду чи дерева.

Світове дерево. Фото: folkmoda.net

2. Квадрат — це символ гармонії, чотирьох сторін світу, пір року, життєвих циклів (дитинство, юність, зрілий вік і старість), землі, чотирьох періодів доби, порядку і досконалості. Квадрат також асоціювався із закритим простором, наприклад — полем, городом чи подвір’ям. Перехрещений квадрат символізує "земне поле" — тобто буквально "ділянку землі". Квадрат як протилежність кола — це матеріальне, в той час, як перший із символів — духовне. На вишиванках квадрати часто поєднують у ряди та вишивають як частину складного візерунку.

"Квадрат". Фото: folkmoda.net

3. Ромб — це чоловіче та жіноче начала й плодючість, а ще — борону. Ромб із крапкою в центрі — це засіяне поле, а отже — достаток і ситість, а ромб з гачками на двох вершинах — це символ "жаба", який уособлює плодючість, адже наші предки вважали це земноводне зв’язаним із вологою як джерелом життя. Ромб часто трапляється на весільному одязі, а також на вишиванках, призначених для вагітних жінок як оберіг для дитини.

Ромб. Фото: folkmoda.net

4. Трикутник був символом єдності землі, неба і підземного світу, а також — води, повітря й вогню та, значно пізніше — християнської Трійці. Трикутники, що дотикаються вершинами, це символ світу та антисвіту, а точка переходу — це "ворота" між ними. Лінія між трикутниками символізує дзеркало, в якому обидва світи відзеркалюються із різних боків.

Трикутник. Фото: folkmoda.net

5. Шеврон — це трикутник без одної з граней. Якщо шеврон дивиться вниз, то він символізує матеріальний світ, а якщо вгору — то духовний. Лінія шевронів схожа на ламану лінію, що має ритм. Шеврон — це один із найдавніших знаків у історії людства як виду, адже він зустрічається ще на наскельних малюнках епохи палеоліту як символ землі, гори чи пагорба.

Шеврон. Фото: folkmoda.net

6. Хвиля. Зигзаг символізує воду, а кілька вертикальних зигзагів поряд — дощ. Горизонтальні лінії — це небесна волога, а спіраль — циклічний рух світил по небу й плинність часу.

Хвиля. Фото: folkmoda.net

7. Сварга (свастика) — це хрест, що рухається. Свастика символізує сонячний культ, домашнє вогнище і силу життя. Правостороння свастика — це рух за сонцем й домашнє вогнище, лівостороння — духовний вогонь. На українській вишиванках також зустрічаються "повні" сварги — "круторіжки" — символ рівноваги двох протилежностей.

Сварга. Фото: folkmoda.net

8. S-символ — "вуж", "ключ", "гесик". Це символ земної води, яка живить урожай, а також — шляху до досконалості. "Гесики" були оберегом, який захищав людей від злого впливу. Ще одне значення символу — змій, що охороняє підземний світ, а також відповідає за родючість і запліднення.

Гесики. Фото: folkmoda.net

9. Хрест. Прямий символ — це чоловіче начало і сонце, косий — місяць і жіноче начало. Крім цього він символізує гармонію 4 стихій: повітря, землі, води й вогню, а ще — зустріч земного і вищого світів. Коли косий і прямий хрест стають одною фігурою на вишиванці з’являється зірка із 8 променями — це Зірка Матері й оберіг від злих духів.

Хрест. Фото: folkmoda.net

10. Танок. Це символ обрядового танцю, який дівчата традиційно танцювали навесні — меандр або ж безкінечник. Танок асоціюється із гармонійним рухом часу і водою, а також — вказує на вічність і життєвий шлях.

Зірка матері. Фото: folkmoda.net

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Зеленський показав унікальну вишиванку.