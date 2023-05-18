10 символов украинской вышиванки и их значение

Вышиванка: это энциклопедия культуры, корни которой уходят во времена палеолита. Фото: commons.wikimedia

18 мая — это день предмета одежды, известного во всем мире — вышиванки. Мотив вышиванки или отдельные фрагменты украинских образцов не раз использовали дизайнеры Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Джон Гальяно и Жан-Поль Готье.

И это если вы знали, то следующий факт вас точно удивит: наши предки вышивали рубашки с использованием 20 техник, и самой известной нам — крестик, среди них вообще не было. Эта техника стала популярна только в конце 20 века, ведь именно тогда в продаже появились готовые схемы вышивок.

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И в 20 веке, и в седые времена "репертуар" вышивальщиков был очень богат: мастерицы и мастера использовали около 200 образцов. Далее расскажем о символике 10 самых популярных и точно известных каждому.

1. Мировое дерево. Это один из древнейших символов мировой культуры, олицетворяющий тройную природу мироздания: земля, небесное царство и подземный мир. Мировое дерево также символизирует триединство времени: его корни простираются в прошлое, ствол — это настоящее, а ветви —– будущее. На вышиванке дерево может иметь вид колоска, ветки, снопа, лозы винограда или дерева.

Мировое дерево. Фото: folkmoda.net

2. Квадрат — это символ гармонии, четырех сторон света, времен года, жизненных циклов (детство, юность, зрелый возраст и старость), земли, четырех периодов суток, порядка и совершенства. Квадрат также ассоциировался с закрытым пространством, например полем, огородом или двором. Перекрещенный квадрат символизирует "земное поле" — то есть буквально "участок земли". Квадрат как противоположность кругу — это материальное, в то время как первый из символов — духовный. На вышиванках квадраты часто сочетают в ряды и вышивают как часть сложного узора.

"Квадрат". Фото: folkmoda.net

3. Ромб — это мужское и женское начало и плодовитость, а еще — борона. Ромб с точкой в центре — это засеянное поле, а значит — изобилие и сытость, а ромб с крючками на двух вершинах — это символ "лягушка", олицетворяющий плодовитость, ведь наши предки считали это земноводное связанным с влагой как источником жизни. Ромб часто встречается на свадебной одежде, а также на вышиванках, предназначенных для беременных женщин как оберег для ребенка.

Ромбо. Фото: folkmoda.net

4. Треугольник был символом единства земли, неба и подземного мира, а также воды, воздуха и огня и, значительно позже, христианской Троицы. Треугольники, соприкасающиеся вершинами, это символ мира и антимира, а точка перехода — это "ворота" между ними. Линия между треугольниками символизирует зеркало, в котором оба мира отражаются с разных сторон.

Треугольник. Фото: folkmoda.net

5. Шеврон — это треугольник без одной из граней. Если шеврон смотрит вниз, он символизирует материальный мир, а если вверх — то духовный. Линия шевронов похожа на ломаную линию, имеющую ритм. Шеврон — один из древнейших знаков в истории человечества как вида, ведь он встречается еще на наскальных рисунках эпохи палеолита как символ земли, горы или холма.

Шеврон. Фото: folkmoda.net

6. Волна. Зигзаг символизирует воду, а несколько вертикальных зигзагов рядом — дождь. Горизонтальные линии — это небесная влага, а спираль — циклическое движение светил по небу и текучесть времени.

Волна. Фото: folkmoda.net

7. Сварга (свастика) — это движущийся крест. Свастика символизирует солнечный культ, домашний костер и силу жизни. Правосторонняя свастика — это движение за солнцем и домашний костер, левосторонняя — духовный огонь. На украинской вышиванках также встречаются "полные" сварги — "круторожки" — символ равновесия двух противоположностей.

Сварга. Фото: folkmoda.net

8. S-символ — "уж", "ключ", "гесик". Это символ земной воды, питающей урожай, а также пути к совершенству. "Гесики" были оберегом, защищавшим людей от злого влияния. Еще одно значение символа — змей, охраняющий подземный мир, а также отвечающий за плодородие и оплодотворение.

Гесики. Фото: folkmoda.net

9. Крест. Прямой символ — это мужское начало и солнце, косой — луна и женское начало. Кроме этого он символизирует гармонию 4 стихий: воздуха, земли, воды и огня, а еще встреча земного и высшего миров. Когда косой и прямой крест становятся одной фигурой на вышиванке появляется звезда с 8 лучами — звезда Матери и оберег от злых духов.

Крест. Фото: folkmoda.net

Звезда матери. Фото: folkmoda.net

10. Танец. Это символ обрядового танца, который девушки традиционно танцевали весной — меандр или бесконечник. Танец ассоциируется с гармоничным движением времени и водой, а также указывает на вечность и жизненный путь.