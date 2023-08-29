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29 серпня — День пам’яті загиблих Захисників України

29 серпня 2023 07:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
29 серпня — День пам’яті загиблих Захисників України
Соняшник — символ Дня пам’яті загиблих Захисників
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повна назва цього пам’ятного дня звучить так — День пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це дата Іловайської трагедії, коли загинуло щонайменше 368 українських військових.

Новини.LIVE зібрали інформацію про цей день.

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День пам’яті загиблих Захисників України

Щороку, починаючи з 2019-го, у цей день вшановують пам’ять загиблих військовослужбовців та добровольців України. Символом дня є соняшник, адже багато військових загинули у 2014-му році в соняшникових полях.

Для нас усіх це — особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам’яті, шані і вдячності.

В країні досі триває війна, ми не знаємо точну кількість загиблих. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам’яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують.

Заходи на честь Дня пам'яті Захисників України

О 10:00 за Києвом щорічно оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Також призупиняється рух транспорту і трансляція розважальних теле- і радіопрограм. У цей день всі державні прапори на будівлях приспускаються.

Нагадаємо, в ООН заявили про пів мільйона загиблих через війну в Україні.

За півтора роки війни в Україні загинули щонайменше 9444 цивільні особи, зокрема 545 дітей. Майже 17 тисяч людей, зокрема 1156 дітей, отримали поранення.

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