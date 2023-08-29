29 августа — День памяти погибших Защитников Украины
Полное название этого памятного дня звучит так — День памяти Защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это дата Иловайской трагедии, когда погибли по меньшей мере 368 украинских военных.
Новини.LIVE собрали информацию об этом дне.
День памяти погибших Защитников Украины
Каждый год, начиная с 2019-го, в этот день чтят память погибших военнослужащих и добровольцев Украины. Символом дня является подсолнечник, ведь многие военные погибли в 2014 году в подсолнечных полях.
Для нас всех это — особый день, возможность для всех в обществе вместе сосредоточиться на памяти, уважении и благодарности.
В стране до сих пор идет война, мы не знаем точное количество погибших. Но мы уверены, что украинское общество приложит все усилия, чтобы наши погибшие герои были в нашей памяти не абстрактной цифрой. Чтобы они получили максимальное уважение, которое только заслуживают.
Мероприятия в честь Дня памяти Защитников Украины
В 10:00 по Киеву ежегодно объявляется общенациональная минута молчания. Также приостанавливается движение транспорта и трансляция развлекательных теле- и радиопрограмм. В этот день все государственные флаги на постройках приспускаются.
Напомним, в ООН заявили о полумиллионе погибших в результате войны в Украине.
За полтора года войны в Украине погибли по меньшей мере 9444 гражданских лица, в том числе 545 детей. Почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения.